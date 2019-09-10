Apple Watch Series 5: компания официально представила новое поколение смарт-часов

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Презентация Apple 2019 – цена и характеристики Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5: характеристики и цена

Во время осенней презентации Apple 2019 компания представила новое поколение своих фирменных разумных часов Apple Watch Series 5. Среди главных нововведений – обновленный дисплей.

Новинка получила новый дисплей – Always On Display Retina. Его особенность заключается в том, что экран будет включенным постоянно. В обычном режиме яркость будет приглушена. При этом автономность возросла до 18 активных часов.

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Еще одной новинкой стало приложение компас, позволяющее ориентироваться в пространстве.

Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5 

Также умные часы получили функцию, которая заинтересует женщин – это приложение критических дней.

Другие функции новинка унаследовала от своего предшественника, в частности, это функция фиксации падения и обращения в экстренные службы.

Цена. Стоимость новинки составляет 399 долларов (это почти 10 тысяч гривен). Однако, это цена в США, стоимость в Украине пока неизвестна, но она точно будет выше. Старт продаж – 20 сентября.

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Теги: Apple Новости Техно Техно Гаджеты Презентация Apple Умные часы
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