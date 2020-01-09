Apple запустила конкурс для владельцев iPhone 11: детали

Apple объявила о запуске конкурса мобильной фотографии, однако в этот раз в нем могут принять участие владельцы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Такое решение связано с требованием использования ночного режима.

Что известно о конкурсе

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Принять участие в соревновании могут владельцы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, приславшие конкурсные работы до 29 января. Победителей назовут 4 марта, а их снимки разместят на официальном сайте и в Instagram-аккаунте компании, сообщает 9to5mac.

В дальнейшем не исключено появление фотографий на билбордах, сторонних выставках и в рекламных кампаниях Apple. В связи с этим компания готова оплатить лицензионный сбор пяти фотографам-победителям за их дальнейшее использование снимков.



Пример ночной съемки на iPhone 11

При этом автор фотографии как и ранее сохраняет права собственности, но Apple предоставляет бесплатную всемирную безотзывную лицензию на один год, а также разрешение использовать работу в любых рекламных целях и публикациях на различных ресурсах. Кроме того, в течение одного года данная фотография не должна использоваться автором в других коммерческих целях.

Как снимать и куда присылать фото

Перед съемкой необходимо убедиться, что на iPhone активирован ночной режим. Apple также рекомендует использовать штатив и, при необходимости, длинную выдержку (на модели iPhone 11 Pro Max).

Принять участие в конкурсе Apple можно, разместив фото в Instagram, Twitter или социальной сети Weibo с использованием хэштэгов #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge. При желании оригинальный снимок можно выслать на электронную почту [email protected], указав имя фотографии в формате "имя_фамилия_nightmode_модель iPhone".

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