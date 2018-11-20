Asus представила безрамочный и очень тонкий монитор

Компания Asus обновила свою линейку мониторов, презентовав новый монитор Designo MZ279HL. Он получил очень стильный дизайн: почти безрамочный и с тонким корпусом.

Об этом пишет keddr.com.

Толщина монитора составляет всего 0,7 см. Диагональ IPS-дисплея составляет 27 дюймов. Кроме того, дисплей установлен на специальной подставке, которая регулируется по высоте, уровню наклона и поворота.

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Устройство получило очень тонкий дисплей

Designo MZ279HL поддерживает технологию Ultra-Low Blue Light, которая снижает интенсивность излучаемого синего цвета, а также систему Flicker-Free, которая предотвращает мерцание изображения на различных уровнях яркости. Кроме того, экран имеет поддержку набора инструментов Asus GamePlus (набор для геймеров). Устройство получило очень тонкий дисплей.

Цена на монитор пока неизвестна

На задней панели Designo MZ279HL размещены два порта HDMI 1.4, один порт VGA и два аудиоразъема.

Цена Asus Designo MZ279HL пока неизвестна.

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