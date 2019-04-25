ASUS представила игровые ноутбуки на базе видеокарт NVIDIA GeForce GTX

Компания ASUS готовит к релизу новые модели игровых ноутбуков TUF Gaming FX505 и FX705. В своем распоряжении новинки имеют комбинацию процессора AMD Ryzen и видеокарты NVIDIA GeForce GTX.

Дисплей. Как сообщает Overclockers, ноутбуки TUF Gaming FX505 и FX705 оборудованы IPS-дисплеем с диагональю 15,6 и 17,3 дюймов соответственно. Разрешение экрана составляет 1920 x 1080 точек, предусмотрены варианты с частотой обновления 60 или 120 Гц.

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Процессор. В основе новых ASUS TUF Gaming FX505 и FX705 лежит гибридный чип AMD Ryzen 5 3550H (4 ядра / 8 потоков, 2,1 / 3,7 ГГц, Radeon Vega 8) или Ryzen 7 3750H (4 ядра / 8 потоков, 2,3 / 4,0 ГГц, Radeon Vega 10). Объем оперативной памяти DDR4-2666 составляет до 32 ГБ, а дисковая подсистема включает NVMe SSD емкостью до 512 ГБ и опциональный жесткий диск на 1 ТБ.



ASUS TUF Gaming FX505 и FX705 поступят в продажу в мае

Видеокарта. За обработку графики отвечает адаптер NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB, GeForce GTX 1650 или GeForce GTX 1660 Ti.

Другие характеристики. Лэптопы оснащены беспроводным адаптером Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5, клавиатурой с подсветкой и аккумулятором емкостью 48 Вт/ч. На гранях устройств доступны интерфейсы USB 2.0, USB 3.1 Gen1 (x2), HDMI 2.0, RJ-45 и комбинированный 3,5-миллиметровый аудиоразъем.



ASUS TUF Gaming FX505 и FX705 получили стильный дизайн

Дата выхода и цена. Что касается ориентировочной стоимости, то в американской рознице за ASUS TUF Gaming FX505 со 120-Гц экраном, процессором Ryzen 7 3750H и 3D-ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1650 просят 900 долларов (около 24 000 гривен), а модель с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti обойдется в 1 100 долларов (около 29 500 гривен). Поставки устройств начнутся уже в мае.

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