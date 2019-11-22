Аудиобиблиотека женских оргазмов собрала уже более тысячи записей

Известный магазин секс-игрушек Bijoux запустил аудиобиблиотеку женских оргазмов. За время работы сайт собрал уже более 1000 записей. Причем это все — записи реальных женщин, а не актрис.

Кстати, недавно на сайт начали добавлять еще и звуки мужских оргазмов.

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Какова цель

Создатели библиотеки говорят, что запустили проект чтобы показать насколько разнообразным может быть женский оргазм. Еще одна важная цель – донести до людей, что звуки оргазма, которые звучат в порно – это не всегда единственный вариант оргазмов. И чаще всего женский оргазм звучит по-другому.



Можно добавить свой оргазм

Сборник реальных оргазмов должен расширить представление слушателей о том, каким бывает секс и наслаждение от него.

Кроме того, в библиотеке есть опция добавить запись собственного оргазма. Это можно сделать анонимно. Чтобы ваш оргазм легче было найти, предлагают добавить хэштеги, которые описывают секс, во время которого произошел этот оргазм. Саму запись также можно скачать.

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