В "Роскосмосе" опубликовали видео, снятое бортовой камерой ракеты-носителя "Союз-ФГ", во время того, как ракета попала в аварию во время запуска на МКС.

Видео появилось на YouTube-канале "Роскосмоса".

По официальным данным российской стороны, авария произошла из-за проблем в отделении одного из боковых блоков, который ударил носовой частью центральный блок в районе бака горючего. Это привело к разгерметизации бака и потери стабилизации ракеты.

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Вероятно, ошибка произошла при сборке ракеты на космодроме Байконур.

Авария ракеты "Союз": видео

Авария произошла утром 11 октября, когда "Союз-ФГ" с двумя космонавтами на борту стартовала с космодрома Байконур. На 119 секунде полета произошла авария. Оба астронавтов выжили – они приземлились на территории Казахстана.

Что такое "Роскосмос"?

Российская государственная корпорация. Предоставляет услуги по использованию космического пространства, отвечает за международное сотрудничество в реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности. Основная цель "Роскосмоса" – развитие спутниковой системы ГЛОНАСС и расширение международного сотрудничества России в области спутниковых навигационных систем, а также координация работ на космодроме Байконур и Восточный.

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