Автомат по продаже машин заработал в Британии: как он выглядит

В Лондоне открыли автомат по продаже машин. Сейчас в нем размещен электрокар Renault Zoe. Купить авто можно в несколько кликов, а финальная цена сразу указана на мониторе.

Как передает издание Motor, недавно в Великобритании провели опрос. Большинство респондентов заявили, что именно навязчивая роль продавца больше всего раздражает при покупке авто.

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Для чего автоматы? Как пояснил дилер, автомат решили установить, ведь покупатели жалуются, что цены на автомобили в автосалонах формируются непрозрачно. Так, на ценнике может быть одна цена, а к моменту заключения сделки продавец может ее значительно поднять, вписав дополнительные функции.

Кроме того, автомат может избавить человека от необходимости торговаться. Покупатель самостоятельно выбирает функции, которые ему действительно нужны, и сразу видит конечную цену.



Автомат продажи машин

Похожую практику использует Audi. В конце мая в Германии клиенты могли купить через сайт эксклюзивную версию Audi TT, а также заказать доставку в любую точку страны.

Еще ранее китайский производитель Chery запустил страницу на платформе AliExpress, где можно приобрести автомобили бренда.

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