Автономность смартфонов и ноутбуков возрастет благодаря новой функции Google Chrome: детали

Google анонсировала новую функцию браузера Сhrome – жесткий алгоритм блокировки онлайн-рекламы. Специалисты компании уверены, что таким образом смогут значительно разгрузить процессоры и оперативную память ноутбуков и смартфонов, повысив их автономность. Опробовать новшество можно уже сегодня.

По данным Google, около 0,3% интернет-рекламы "съедает" до 27% всего трафика, проходящего через устройство пользователя, рассказывает Engadget. Как правило, это объявления с мультимедийными элементами, которые снижают время автономной работы смартфонов и ноутбуков благодаря увеличению нагрузки на системные ресурсы. Google решит эту проблему.

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Что сделает Google для повышения автономности

В августе 2020 года Google планирует выпустить новую версию Chrome c встроенным блокиратором рекламы и функцией ограничения доступа "тяжелых" баннеров. В браузере появится порог в 4 МБ сетевых данных и не более 60 секунд общего пользования процессора с интервальным распределением по 15 секунд для подобного контента, на месте которого появится оповещения о его блокировке.

Как испытать функцию уже сейчас

Хотя соответствующая версия браузера выйдет только через несколько месяцев, функция уже находится на стадии тестирования. Активировать ее можно, открыв в строке ввода вдресыchrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention и включив функцию Heavy Ad Intervention.

После перезапуска браузера блокировщик требовательных к ресурсам устройства объявлений будет активирован.

Как результат, на месте требовательной рекламы пользователь увидит сообщение

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