Без сюрпризов: телевизоры Xiaomi – самые популярные на китайском рынке
Компания Xiaomi стала самым популярным брендом в Китае по производству телевизоров. В сравнении с 2017 годом бренд увеличил продажи телевизоров на 225,5%.
Как сообщает gizmochina, в общем, в 2018 году Xiaomi поставила 8,4 миллиона телевизоров. Об этом свидетельствуют данные компании Aowei Cloud Network.
На втором месте производитель телевизоров Skyworth. Далее идут компании Hisense, Haier и TCL.
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В общем, китайский рынок телевизоров показал падение на 29,2%. За февраль 2019 года было продано 2,35 миллиона единиц телевизоров.
В чем успех Xiaomi. Секрет успеха бренда прост – стоимость устройств. Компания предлагает очень демократичные цены на продукцию, а также организует регулярные скидки.
Xiaomi – лучшая на рынке телевизоров в Китае
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