Без сюрпризов: телевизоры Xiaomi – самые популярные на китайском рынке

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Телевизоры Xiaomi – самые популярные на китайском рынке
Телевизоры Xiaomi – самые популярные на китайском рынке

Компания Xiaomi стала самым популярным брендом в Китае по производству телевизоров. В сравнении с 2017 годом бренд увеличил продажи телевизоров на 225,5%.

Как сообщает gizmochina, в общем, в 2018 году Xiaomi поставила 8,4 миллиона телевизоров. Об этом свидетельствуют данные компании Aowei Cloud Network.

На втором месте производитель телевизоров Skyworth. Далее идут компании Hisense, Haier и TCL.

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В общем, китайский рынок телевизоров показал падение на 29,2%. За февраль 2019 года было продано 2,35 миллиона единиц телевизоров.

В чем успех Xiaomi. Секрет успеха бренда прост – стоимость устройств. Компания предлагает очень демократичные цены на продукцию, а также организует регулярные скидки.

Телевізори Xiaomi найпопулярніші на китайському ринку

Xiaomi – лучшая на рынке телевизоров в Китае

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
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