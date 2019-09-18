Бюджетный iPhone SE 2 Apple выпустит в следующем году

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Единственный бюджетник от Apple iPhone SE
Единственный бюджетник от Apple iPhone SE / engadget.com

Американский ТехноГигант Apple может выпустить следующую версию очень популярного бюджетника iPhone SE. По слухам, это произойдет уже в следующем году.

Как пишет ithome, iPhone SE 2 будет выпущен в 2020 году. Он получит 5-дюймовый дисплей производства японской компании Sharp.

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По слухам, начинка второго поколения iPhone SE будет напоминать наполнением iPhone 8. Правда, некоторые источники заявляют, что новый смартфон получит новый фирменный процессор Apple A13.

iPhone SE 2 должен быть дешевле нынешней новинки – линейки iPhone 11. Вместе с тем iPhone 8 могут снять с продажи.

iPhone 8

Так выглядит iPhone 8

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Теги: Техно Новости Техно Apple iPhone Смартфоны
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