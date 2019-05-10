Blue Origin представила прототип аппарата для высадки на Луну
Глава американской аэрокосмической компании Джефф Безос представил прототип космического аппарата для мягкой посадки на поверхность Луны. Разработанный компанией космический корабль получил название Blue Moon.
Презентация проходила в закрытом режиме - только для журналистов и работников космической сферы.
Читайте также: В NASA смоделировалы падение астероида на Землю: результат был неутешительный
Для них Безос продемонстрировала макет аппарата в натуральную величину. Корабль массой почти 15 тонн способен перевозит четыре вездехода. Аппарат будет работать на недавно разработанном компанией ракетном двигателе BE-7. Безос Отметил, что разработка аппарата велась в течение трех лет. Blue Moon сможет осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 тонн.
Это невероятное транспортное средство, и оно отправится на Луну. Пришло время вернуться на Луну. И на этот раз остаться там,
– заявив Джефф Безос.
Первый тестовый запуск аппарата без людей запланирован на 2023 год.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что политикой действующей администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. В свою очередь, директор NASA Джим Брайденстайн Отметил, что Соединенные Штаты в ближайшее время установят свое постоянное присутствие на Луне.
Здесь стоит отметить, что постоянного присутствия людей на поверхности Луны не предвидится. Речь идет о том, что на поверхности спутника Земли будут размещены роверы и другие зонды, а также люди, который будут возвращаться туда и обратно на длительное время, чтоб заниматься наукой. Проект также предусматривает строительство лунной орбитальной станции типа МКС.