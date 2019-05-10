Blue Origin представила прототип аппарата для высадки на Луну

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Blue Moon от Blue Origin
Blue Moon от Blue Origin / Фото из открытых источников

Глава американской аэрокосмической компании Джефф Безос представил прототип космического аппарата для мягкой посадки на поверхность Луны. Разработанный компанией космический корабль получил название Blue Moon.

Презентация проходила в закрытом режиме - только для журналистов и работников космической сферы.

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Для них Безос продемонстрировала макет аппарата в натуральную величину. Корабль массой почти 15 тонн способен перевозит четыре вездехода. Аппарат будет работать на недавно разработанном компанией ракетном двигателе BE-7. Безос Отметил, что разработка аппарата велась в течение трех лет. Blue Moon сможет осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 тонн.

Это невероятное транспортное средство, и оно отправится на Луну. Пришло время вернуться на Луну. И на этот раз остаться там,
– заявив Джефф Безос.

Первый тестовый запуск аппарата без людей запланирован на 2023 год.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что политикой действующей администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. В свою очередь, директор NASA Джим Брайденстайн Отметил, что Соединенные Штаты в ближайшее время установят свое постоянное присутствие на Луне.

Здесь стоит отметить, что постоянного присутствия людей на поверхности Луны не предвидится. Речь идет о том, что на поверхности спутника Земли будут размещены роверы и другие зонды, а также люди, который будут возвращаться туда и обратно на длительное время, чтоб заниматься наукой. Проект также предусматривает строительство лунной орбитальной станции типа МКС.

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Теги: Техно Космос Джефф Безос
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