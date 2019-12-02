Большой размер и необычный дизайн: в сети появилось первое фото Sony PlayStation 5

Фото девелоперской версии консоли Sony PlayStation 5 опубликовали в Twitter 30 ноября. Раньше можно было просмотреть лишь эскизы консоли, которые "вытекли" в сеть еще в августе.

Кроме консоли на фото можно также обнаружить геймпады от Sony. Журналисты предполагают, что это могут быть контроллеры DualShock 5, патентные чертежи которых также оказались в сети в ноябре.

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Пользователи обратили внимание на большой размер и необычный дизайн консоли. Журналист издания The Verge отметил, что такая форма нужна для охлаждения и повышенной устойчивости к нагрузкам во время испытаний консоли разработчиками.

Отметим, что вероятно на фото изображены именно версии консоли для разработчиков, а это означает, что ее финальный вид может существенно отличаться от того, что мы видим на фото.



Dev kit Sony PlayStation 5

По словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, релиз Sony PlayStation 5 состоится в четвертом квартале 2020 года.

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