Boston Dynamics предложила интересное использование робопсов

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Роботизированный пес компании Sony
Роботизированный пес компании Sony / Фото из свободных источников

Компания Boston Dynamics анонсировала начало продаж необычных роботов серии SpotMini. Несмотря на компактные габариты, несколько таких "робопсов" способны сдвинуть с места грузовик.

Впрочем, у разработчиков возникла куда более экстравагантная идея относительно будущей карьеры своего детища, сообщает.

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Что предлагают делать с робопсами? После короткой демонстрации возможностей рабочего прототипа президент Boston Dynamics Марк Райберт рассказал о своем видении использования нескольких роботов в качестве персонажей для сетевой игры.

Демонстрация робота SpotMini – смотрите видео

Он продемонстрировал видео, на котором четыре SpotMini сражались за мяч под управлением реальных игроков. Глава компании также отметил, что при необходимости "робопес" может использоваться и в других целях.

Мы ведем переговоры со значительным количеством строительных компаний. У нас есть и некоторые другие многообещающие разработки, в том числе для работы во враждебной среде, где стоимость человеческого труда очень высокая,
– отметил Райберт.

Дата старта продаж и цена. Розничные продажи четвероногих роботов, по словам президента компании, начнутся до конца текущего года, цена SpotMini будет объявлена позже.

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Теги: Новости Техно Техно робототехника Искусственный интеллект
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