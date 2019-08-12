Будущее за 5G: как будут развиваться сети нового поколения

Компания Huawei опубликовала свой прогноз по внедрению сетей пятого поколения и росту количества пользователей скоростного интернета до 2025 года. Аналитики убеждены, что количество активных устройств с поддержкой этой технологии будет ежегодно увеличиваться.

Прогнозы компании Huawei по развитию 5G. В Huawei подсчитали, что уже через шесть лет пользовательская база устройств дополненной и виртуальной реальности составит 337 миллионов.

Читайте также: К хорошему быстро привыкаешь: почему пользователи 5G не готовы возвращаться к сетям LTE

При этом количество компаний, активно применяющих технологии VR / AR, увеличится на 10% по сравнению с 2019 годом.

В 2025 году планируется охват 5G-сети на уровне 58%. Интернетом в то время будут пользоваться около 6,2 миллиарда человек, а мобильной связью стандарта 5G – около 6,1 миллиарда, а это почти 80% всего населения планеты.



Прогнозы ​Huawei

Сеть пятого поколения будет генерировать значительные объемы данных с целью предоставления производителям товаров и поставщикам услуг информации об интересах потенциальной клиентуры.

Huawei также подчеркивает, что 97% компаний в ближайшие шесть лет так или иначе будут связаны с использованием технологий искусственного интеллекта.

Развитие 5G. Заметим, сейчас развертывание 5G-сетей происходит на базе существующего LTE оборудования. Учитывая это, пользователи имеют возможность использовать большую скорость, однако основные преимущества 5G будут доступны не ранее 2022 года. Среди основных преимуществ "сетей будущего": больше покрытия, развитие "интернета вещей", минимальные задержки при удаленном управлении автопилотом и доступность VR / AR. Подробнее о перспективах развития 5G и его запуске в Украине вы можете прочитать в материале Техно 24.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно