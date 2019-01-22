Цена и дата старта продаж Samsung Galaxy S10 появились в сети

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Samsung Galaxy S10: цена и дата старта продаж
Samsung Galaxy S10: цена и дата старта продаж / Фото из свободных источников

Накануне анонса линейки смартфонов Samsung Galaxy S10 в сети уже неоднократно появлялись утечки, относительно будущих новинок: технические характеристики, качественные рендеры, и "живые" фото и тесты производительности процессора. Однако на этот раз утечка куда масштабнее. Инсайдеры опубликовали вероятные цены смартфонов Samsung Galaxy S10.

Об этом сообщает Phandroid.

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Итальянские журналисты со ссылкой на источники, близкие к производителю, опубликовали эксклюзивную информацию о дате поступления в продажу и ценовой диапазон будущих флагманов южнокорейской компании.

По информации интернет-ресурса TuttoAndroid, все устройства серии будут относиться к топовому бюджетному сегменту. Источник уверяет, что приведенные цифры будут актуальны на день начала продаж, который для европейского региона назначен на 8 марта 2019 года.

Samsung Galaxy S10

Рендеры смартфонов Samsung Galaxy S10

Ниже указаны ожидаемые розничные цены на каждую из моделей в зависимости от конфигурации памяти:

  1. Samsung Galaxy S10 Lite 6/128 ГБ – 908 долларов (около 25 400 гривен)
  2. Samsung Galaxy S10 6/128 ГБ – 1 056 долларов (около 29 500 гривен)
  3. Samsung Galaxy S10 8/512 ГБ – 1 340 долларов (около 37 500 гривен)
  4. Samsung Galaxy S10 Plus 6/128 ГБ – 1 193 долларов (около 33 400 гривен)
  5. Samsung Galaxy S10 Plus 8/512 ГБ – 1 477 долларов (около 41 300 гривен)
  6. Samsung Galaxy S10 Plus 12 ГБ / 1 ТБ – 1 818 долларов (около 50 800 гривен)

Также сообщается, что гаджеты поступят в продажу в различных цветах корпуса: Galaxy S10 Lite – в черном, белом, желтом и зеленом; Galaxy S10 – в черном, белом и зеленом; Galaxy S10 Plus – в черном, белом, зеленом и двух лимитированных версиях без керамического корпуса.

Напомним, презентация флагманов Samsung состоится 20 февраля во время специального мероприятия Unpacked. Корейский гигант анонсирует новинки за неделю до Mobile World Congress в Барселоне.

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Теги: Samsung Galaxy S10 Samsung Цены Техно Смартфоны
Источник: Техно
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