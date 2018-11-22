Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься

Украинцы последние годы активно участвуют в распродажах черной пятницы. Однако, кроме скидок, их ждет и немало мошеннических схем. Чего остерегаться и на что обратить внимание в этот день в первую очередь?

Эксперты по бизнес-разведке YouControl исследовали международный опыт и ответили на эти вопросы.

В прошлом году, по данным Black Friday Global, украинцы в черную пятницу получили самые большие скидки среди всех стран. Так, у нас “экономия” от шопинга в этот день составляла около 66%, в то время как в среднем в мире она была на уровне 55%. Украинскую щедрость превзошли только в США, родине этого торгового безумия. Там в прошлом году скидки достигали в среднем 68%.

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Однако, это побуждает мошенников тоже активизироваться в этот день. Итак, что нужно знать о “черных” скидках и как не попасть на крючок недобросовестных продавцов? Разбирались эксперты YouControl.

Обман с ценами

Месяц назад вещь стоила тысячу гривен, а перед черной пятницей цена подпрыгнула до 1300. А потом, в день распродажи, – аукцион невиданной щедрости! Стоимость вожделенного продукта снизилась на 300 гривен до той же тысячи. Не повод ли приобрести, особенно если не знать всю эту ценовую историю и видеть только перечеркнутую старую стоимость и подсвеченную словом “акция” новую?

Это одна из самых распространенных схем обмана и привлечения внимания потенциальных покупателей. И так, конечно, не только у нас. Например, на ресурсе Blackfridayhits есть информация о подобных историях с графиками колебания цен на площадке, которым пользуются миллионы людей со всего мира – Amazon. В частности, в исследовании приведен пример по мультиварке, стоимость которой по годовым данным была самой большой именно накануне Черной пятницы, чтобы впоследствии установить на нее скидку. Подобная ситуация была замечена и с ноутбуками, маршрутизаторами и другими товарами, на которые обычно есть спрос в день распродажи.

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Чтобы не попасть в такую ловушку, нужно заблаговременно планировать шопинг в черную пятницу. Во-первых, определиться с предметом покупки и некоторое время следить за его стоимостью. Также в день распродажи можно сравнить цены на прайс-агрегаторах, где, кстати, часто есть история изменения стоимости товаров. Это подскажет, действительно ли перед вами выгодное предложение, которое, безусловно, есть в черную пятницу, или продавец просто наживается на доверии покупателей.

Успокоительный обман

“Извините, этот товар уже распродан. Но мы можем вам предложить замечательные, даже более качественные аналоги с чуть более высокой цене”.

Где искать скидки

Это очень популярный психологический прием, который используют не только в черную пятницу. Если человек уже решил приобрести какую-то вещь-он готов потратить на нее средства, однако при отсутствии избранной, он может согласиться и на другую, более дорогую. Конечно, такой подход срабатывает не всегда. Однако раз в десять звонков кто же не устоит перед рассказом консультанта магазина.

В такой ситуации нужно сохранять холодный ум. Доказано, что мужчины в целом имеют рациональный подход к шопингу, а решение что-то купить у женщин чаще эмоциональное. Поэтому в таких случаях нужно себя настроить именно на рациональную волну и не позволить продавцу собой манипулировать.

Утром деньги, вечером ‒ ничего

Еще одна возможность для интернет-мошенников – условия оплаты товара. Все честные продавцы обычно либо предлагают различные варианты перечисления средств, или, например, на маркетплейсах, используют условную “безопасную оплату” (деньги покупателя замораживаются у посредника и переходят магазина только после получения товара). А когда человеку ставят четкое условие подписки – велика вероятность, что он имеет дело именно с мошенниками.

В черную пятницу заставить покупателя заранее перевести средства и ввести его в заблуждение гораздо легче, объяснив это тем, что товар на выгодных условиях раскупают, магазину нужна гарантия.

Лучше выбирать вариант наложенного платежа за заказ. Кроме того, что деньги не будут перечислены мошенникам, которые и не собирались отправлять оплаченный товар, у вас еще будет возможность от него отказаться, если он окажется некачественным.

Условия со звездочкой

Часто в договорах внизу страницы есть текст мелким шрифтом, на который большинство людей не обращает внимание. А на самом деле там обычно указана критически важная информация, которая затем играет ключевую роль в решение споров относительно заключенного соглашения.

С шопингом в черную пятницу происходит то же самое. Нередко возле названия товара или его описания может стоять звездочка или другая отметка, значение которой объясняется где-то далеко мелким белым шрифтом на светло-сером фоне. Кто же обратит на него внимание? А там может содержаться важные условия акции или нюансы доставки. Невнимательность может привести к тому, скидка на товар не будет учтена или стоимость работы курьера будет стоить как половина заказа.

Капкан для данных

Киберпреступники очень любят массовые акции. В потоке предложений от магазинов можно легко разместить свои ловушки и заманить в них доверчивых покупателей. В частности, нередко они отправляют на почту письма с приложениями, которые якобы содержат подарочные сертификаты от продавцов или ссылку на тайные страницы с эксклюзивными предложениями.

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Так можно подхватить опасный вирус на компьютер. Или же мошенники создают отдельные сайты под видом интернет-магазинов, особенно во время шопингового ажиотажа, где за регистрацию собирают ваши данные и с их помощью воруют деньги со счетов. Высший уровень – это создание клонов-приложений известных магазинов, через которые преступники могут получать и данные, и деньги.

Поэтому стоит обращать внимание на подозрительные ссылки и приложения в письмах, не передавать данные через незащищенные сети Wi-Fi в общественных местах, смотреть на протокол шифрования сайта (должно быть https://...), следить за операциями с платежной картой, не передавать никому свои личные данные, пароли или кодовые слова и тому подобное.

И по возможности лучше проверять репутацию и прочие сведения о продавце в открытых источниках и через специализированные сервисы.

Источник: YouControl

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