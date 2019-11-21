Цифра дня: сколько кэшбека получили украинцы на распродаже AliExpress

Мы уже не первый раз пишем о том, что украинцы активно учавствовали в массовой распродаже на AliExpress 11 ноября (День холостяка). В этом году покупатели со всего мира потратили рекордную сумму – 38,4 миллиарда долларов.

Как передает ain.ua, кэшбек-сервис от LetyShops обнародовал свою статистику за 11 ноября этого года по Украине.

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Сколько кэшбека получили украинцы?

Как свидетельствуют данные LetyShops, за эти сутки украинцы оформили более 250 тысяч заказов через сервис. За это они получили кэшбек на общую сумму почти 2 миллиона гривен. Наибольший кэшбек составил 967 гривен.

Интересно, что наиболее активно покупали украинцы в промежутке с 13:30 до 13:45. У большинства офисных работников это был обеденный перерыв. Именно в этот период украинцы оформили 6465 покупок.

Кстати, половина всех покупок была выполнена с мобильных устройств (49,5%).

Интересные данные о покупках украинцев

Что такое AliExpress? Это один из самых популярных интернет-магазинов розничной торговли в Китае. Покупать на платформе могут покупатели со всего мира. Она входит в группу компаний Alibaba.



Площадка работает по принципу eBay, поэтому продавцами на Aliexpress могут быть как компании, так и частные лица. Интересно, что AliExpress не позволяет покупателям в Китае покупать на платформе, несмотря на то что все розничные торговцы – китайцы.

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