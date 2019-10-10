Дату релиза Doom Eternal перенесли на 2020 год: причина

9 Читати новину українською
Дату релиза Doom Eternal перенесли на 2020 год
Дату релиза Doom Eternal перенесли на 2020 год / Фото из открытых источников

Компания Bethesda и студия id Software написали открытое письмо игрокам, в котором сообщили о переносе даты релиза игры Doom Eternal. Кроме того, компании рассказали некоторые новые подробности о проекте.

Новая дата выхода игры. Вместо 22 ноября 2019 года шутер Doom Eternal выйдет 20 марта 2020 года. Создатели заявили, что не будут спешить с релизом, потому что хотят сделать максимально качественную игру, а для этого им нужно немного времени, сообщает CNET.

Читайте также: Игра Call of Duty Mobile установила невероятный рекорд

Особенности игры и сюжет. Также стало известно, что возможность "Вторжения" в сюжетную компанию игроков появится позже. Скорее всего, это произойдет с последующим после релиза бесплатным апдейтом. В то же время в релизных версиях игры будет режим Battlemode, где сражаются три игрока, два из которых демоны.

Напомним, что новая часть легендарного шутера от первого лица отправит геймеров не на Марс, а на родную Землю. На планету напали орды демонов, а защищать ее будет старый знакомый Палач Рока.

Трейлер игры Doom Eternal – смотрите видео

Дата выхода на других платформах. Не повезет и владельцам портативной консоли Nintendo. Версия Doom Eternal для Nintendo Switch выйдет позже основных версий на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Также разработчики перенесли выход ремастера Doom 64. Он выйдет в марте вместе с Doom Eternal и также будет доступен на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция
сегодня
3829
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Bethesda Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые яркие запуски ракет, – рейтинг Техно 24
сегодня 21:08 Самые яркие запуски ракет, – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 608
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
сегодня 18:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Ірина Полицька 2243
Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
сегодня 09:03 Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
Михайло Года 741
История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии
9 октября 21:43 История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии
Анастасія Можаровська 451
Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
9 октября 20:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 3405
Новости
Больше новостей
Залиште відгук