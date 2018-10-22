Days Gone: релиз эксклюзивной игры для PlayStation перенесли

Sony очередной раз перенесла дату выхода зомби-шутера Days Gone. Если раньше геймеры могли только догадываться, почему дата смещается, то на этот раз Sony намекнула, что хочет избежать конкуренции с другими играми.

Об этом сообщает Eurogamer.

Читайте также: Сколько стоит игровой бизнес компании Dell

На днях в официальном блоге PlayStation опубликовали список будущих релизов для PS4. Для тех, кто давно ждал возможности прокатиться с ветерком на мотоцикле и снести пару гнилых голов, новости оказались не слишком приятными.



Скриншот из игры Days Gone

С выходом Days Gone, которая должна увидеть свет 22 февраля, снова решили подождать. Как сообщает компания, такой вердикт был вынесен из-за слишком насыщенного новыми релизами февраля. Однако во всем есть плюсы: у команды Bend Studio будет больше времени для полировки своего творения.

Трейлер игры Days Gone – смотрите видео

Скорее всего, опасения Sony не напрасны. Например, 29 января 2019 года выходит Kingdom Hearts III. 22 февраля за сердца геймеров поборются научно-фантастическая Anthem и постапокалиптическая Metro Exodus. Тогда же, возможно, наконец вырвется из производственного ада многострадальная Crackdown 3. Чуть позже, 22 марта, должен состояться релиз Sekiro: Shadows Die Twice от создателей Dark Souls.

В таком раскладе действительно легко потеряться, поэтому новой датой для релиза Days Gone выбрали 26 апреля.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно