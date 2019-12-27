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Девайс дня: зубная щетка, которую не надо держать в руках

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Зубная щетка, которую не надо держать в руках / gagadget.com

Интересный девайс можно купить на AliExpress. Это звуковая автоматическая зубная щетка AZDENT 360. Она может почистить зубы за 45 секунд, при этом пользователю не нужно управлять руками.

Как пишет gagadget.com, AZDENT 360 значительно функциональнее, чем аналоги, ведь для чистки зубов не нужно держать устройство в руках.

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Стоит лишь нанести пасту на U-образную щетку, выбрать нужный режим чистки и поместить гаджет в рот.

Характеристики

Зубная щетка сделана из силикона и АБС-пластика. Также девайс имеет защиту от воды по стандарту IPX7. На выбор владельца – четыре режима чистки:

  • мягкий,
  • сильный,
  • массажный,
  • отбеливающий.

AZDENT 360 может чистить зубы, когда пользователь занимается другими вещами. Процесс чистки занимает меньше минуты.

Новинка работает на батарее. Ее можно зарядить через USB за 90 минут.

AZDENT 360

Зубная щетка проста в эксплуатации

Цена

AZDENT 360 можно приобрести на AliExpress за 16 долларов (370 гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты
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