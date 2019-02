Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры

Devil May Cry 5 – это новая игра от Capcom, которая выходит 8 марта 2019 для PlayStation 4 и Xbox One. На ПК релиз ещёе неизвестен.

Действия игры разворачиваются после 4 части Devil May Cry, которая вышла в 2008 году. К слову, в 2013 году Capcom пробовали перезапустить всю франшизу Devil May Cry и выпустили DmC: Devil May Cry. Но игра не окупилась и получила достаточно негативные отклики в прессы и со стороны игроков. Многим не понравился новый образ Данте, а сами разработчики хотели привлечь больше западной аудитории, что у них не вышло.

В полной версии DMC 5 будет 3 играбельных персонажа – Данте, Неро и V. У каждого из них уникальные способности и стиль боя, оружие и характер. А V – вообще новый для франшизы персонаж, не встречавшийся ни в одной из прошлых игр серии.

Демоверсия начинается с вступительной кат-сцены. Когда нас ознакомили с управлением (показали сообщение с его описанием) мы берем управление над Неро, в демо это единственный играбельный персонаж.

После прохода первого "коридора" идет следующая катсцена, которая показывает нам наших первых врагов. У Неро есть способность "Бич дьявола" – ее действия зависят от гербера, который персонаж носит в этот момент. Изначально игра нам предлагает вести бой с противниками используя эту атаку, а дальше все зависит от выбора игрока и стиля, которым он хочет играть. В распоряжении имеется 3 оружия и возможность притягивать к себе врагов.

Демоверсия заканчивается после того, как мы победили колосса Голиафа – единственного босса в демо. Во время битвы с ним нам открывается весь потенциал игры и динамичный бой. Надо действовать быстро, уворачиваться и комбинировать движения персонажа чтобы победить Голиафа.

Devil May Cry 5: тейлер

По сравнению с игрой God Of War (она стала G.O.T.Y. 2018), сиквел к Devil May Cry в некоторых моментах смотрится совершеннее. В последней игре камера расположена просто идеально – нею можно управлять, и персонаж не закрывает почти все пространство во время игры (с чем были некоторые проблемы в GoW). Оба проекта из этого примера относятся к hack & slash жанру, где боевая система и есть смысл всего геймплея. Также в демо присутствует прокачка персонажа. Чтобы сделать апгрейд Неро, почти в конце демо нам предоставляется возможность потратить все "красные кристаллы", которые мы собирали во время прохождения кампании. Можно купить несколько новых скиллов или полный комплект герберов.

Так как полная игра имеет аж 3 играбельных протагонистов с уникальными способностями, очень интересно увидеть их различия в геймплее и прохождении кампании.

Сами Capcom заявили, что кампания игры займет примерно 24 часа. Как для синглплеерного проекта это достаточно мало.

Devil May Cry 5 является продолжением уже культового слэшера, впервые вышедшего эксклюзивно на PlayStation 2 в 2001 году. Продолжение очень ожидаемое, и игры серии Devil May Cry просто так не забываются.

К слову, в январе вышла еще одна игра от Capcom – Resident Evil 2 remake. Она получила отличные отзывы от критиков и была тепло принята игроками. На данный момент Capcom делают правильные решения, и их следующий проект не может провалиться.

Автор: Юлия Антоненко

