Дизайнер уровней в игре Half-Life: Alyx назвал свою любимую часть серии

После релиза игры Half-Life: Alyx ее разработчики стараются демонстрировать, что они вернулись в индустрию. Сотрудники Valve начали давать интервью и отвечать на различные вопросы от журналистов. Благодаря этому, стало известно, что дизайнер уровней новой игры предпочитает ремейк Black Mesa, а не оригинальной Half-Life.

Что известно о разработчике и какая у него любимая игра

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Журналист портала PCGamer спросил Дарио Касало – дизайнера уровней легендарных игр Valve: Half-Life, Half-Life 2 и Portal, а также одного из разработчиков и вспомогательного сценариста Half-Life: Alyx – играл ли он повторно в предыдущие части серии перед началом работы над новой VR-приключением.

Оказалось, что ремейк Black Mesa Касало понравился даже больше, чем первая часть Half-Life.

Я провел примерно 5 часов в оригинальной Half-Life, а потом спросил себя: "Зачем ты это делаешь? Просто иди и поиграй в Black Mesa, они переделали игру на движке Source!". Затем я начал играть в Black Mesa. С самого начала. И я полностью прошел игру – команда выполнила потрясающую работу. Великолепное исполнение,

– заявил Касалы.

Что известно о Half-Life: Black Mesa

Напомним, что полная версия ремейка Half-Life: Black Mesa вышла в Steam 5 марта 2020 года. Его авторы сумели полностью переделать заключительные главы игры – не только с визуальной точки зрения, но и по части геймдизайна.

Трейлер игры Half-Life: Black Mesa – смотрите видео

Заметим, Half-Life: Alyx, которая вышла через несколько недель, сумела побить рекорд одновременного онлайна всех прошлых частей серии вместе взятых.

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