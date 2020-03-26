В США учитель провел урок по геометрии в игре Half-Life: Alyx – видео

Учитель из Сан-Диего Чарльз Кумбер провел урок по геометрии в игре с виртуальной реальностью Half-Life: Alyx. Занятия проводились для семиклассников.

О креативности педагога написало геймерское издание PCGAMER.

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Чарльз Кумбер и раньше использовал VR-технологию для обучения. В частности использовал Minecraft. А также ученикам показывал 3D-видео, моделирующее эпоху Джима Кроу.

Видео урока учитель разместил на YouTube и за сутки оно набрало почти 500 тысяч просмотров на момент написания.

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Что известно о Half-Life: Alyx