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В США учитель провел урок по геометрии в игре Half-Life: Alyx – видео

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Учитель из Сан-Диего Чарльз Кумбер провел урок по геометрии в игре с виртуальной реальностью Half-Life: Alyx. Занятия проводились для семиклассников.

О креативности педагога написало геймерское издание PCGAMER.

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Чарльз Кумбер и раньше использовал VR-технологию для обучения. В частности использовал Minecraft. А также ученикам показывал 3D-видео, моделирующее эпоху Джима Кроу.

Видео урока учитель разместил на YouTube и за сутки оно набрало почти 500 тысяч просмотров на момент написания.

Читайте больше: Геймер запустил Half-Life: Alyx без устройства виртуальной реальности

Что известно о Half-Life: Alyx

  • вышла игра 23 марта 2020 года;
  • шутер разработан компанией Valve;
  • игра пока доступна только для пользователей, имеющих технику для игр в виртуальной реальности;
  • однако геймеры уже нашли способ как запустить шутер на обычном PC.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Техно Учеба Новости США Игры Valve Учителя Школьники Школа Образование за рубежом
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