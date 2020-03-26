В США учитель провел урок по геометрии в игре Half-Life: Alyx – видео
Учитель из Сан-Диего Чарльз Кумбер провел урок по геометрии в игре с виртуальной реальностью Half-Life: Alyx. Занятия проводились для семиклассников.
О креативности педагога написало геймерское издание PCGAMER.
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Чарльз Кумбер и раньше использовал VR-технологию для обучения. В частности использовал Minecraft. А также ученикам показывал 3D-видео, моделирующее эпоху Джима Кроу.
Видео урока учитель разместил на YouTube и за сутки оно набрало почти 500 тысяч просмотров на момент написания.
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Что известно о Half-Life: Alyx
- вышла игра 23 марта 2020 года;
- шутер разработан компанией Valve;
- игра пока доступна только для пользователей, имеющих технику для игр в виртуальной реальности;
- однако геймеры уже нашли способ как запустить шутер на обычном PC.