Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

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Пароли сотен миллионов пользователей хранились в незашифрованном виде
Пароли сотен миллионов пользователей хранились в незашифрованном виде / Con Karampelas

Администрация соцсети признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Речь идет о сотнях миллионов пользователей приложения Facebook Lite, десятках миллионов пользователей Facebook, а также десятках тысяч пользователей Instagram.

Представители Facebook уточнили, что в январе во время проверки систем безопасности они "обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в доступном для свободного чтения формате".

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В компании обратила внимание на то, что пароли не были видны ни для кого за пределами компании. Администрация соцсети подчеркнула, что не было выявлено каких-либо свидетельств злоупотреблений, а также того, что сотрудники компании любым образом воспользовались этой ситуацией.

Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми. Мы исправили эти проблемы и как сообщим всех, чьи пароли, как выяснилось, хранились в открытом виде,
– сообщили в компании.

О том, что Facebook хранил пароли сотен миллионов пользователей в незашифрованном виде стало известно в четверг. Журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс заявил, что доступ к более чем 400 миллионам паролей пользователей могли иметь около 20 тысяч сотрудников компании.

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Теги: Кибербезопасность Facebook Интернет Техно
Источник: 24 Канал
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