Facebook прослушивает разговоры для рекламы: реакция украинцев

Знакомо, когда реклама в Интернете кажется совсем неслучайной, а пользователям предлагают товары, которые они недавно искали или о которых просто говорили? Мы решили спросить украинцев, замечали ли они, что сеть за ними следит.

За прошлый год, приложение инстаграм, которое принадлежит корпорации Facebook Inc, получило более 20 миллиардов долларов дохода. Это четверть от общей прибыли компании.

К слову: Facebook is watching you: когда соцсеть знает о тебе все

Правда, эту информацию Фейсбук официально не разглашает. Корпорация в принципе отказывается от любых комментариев относительно доходов компании. Впрочем, всю информацию о финансах собрало и обнародовало авторитетное издание Bloomberg.

Пользователи все чаще замечают, что реклама, которую им предлагают приложения, все чаще отвечает их предпочтениям. Это не может не радовать, но есть много нюансов:

во-первых, пользователи жалуются на надоедливый контент. Другими словами – рекламы становится слишком много;

во-вторых, люди все чаще замечают и обсуждают, как корпорации получают информацию о них. Ведь иногда хватает только оговориться о какой-то конкретной вещи, как реклама уже предлагает ее тебе.

Поэтому мы решили спросить у украинцев, верят ли они в прослушку ради рекламы и как, по их мнению, корпорации узнают информацию о них.

Ответы смотрите в видео:

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