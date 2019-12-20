Facebook работает над собственной альтернативой Android

В портфолио Facebook входит не только социальная сеть: компания давно занимается и аппаратными решениями, включая умные дисплеи и VR-шлемы. Эти устройства работают под управлением модифицированной ОС Android, но вскоре ситуация может измениться.

Корпорация приступила к разработке собственной операционной системы, которая в перспективе сможет составить конкуренцию "зеленому роботу" при создании новых фирменных гаджетов, сообщает Engadget.

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Для чего нужна ОС от Facebook

Новая ОС, предназначенная для установки на аппаратные решения компании, и будет создаваться с нуля. Проект возглавит бывший сотрудник Microsoft Марк Люковски – один из создателей Windows NT. Facebook также разрабатывает голосового помощника, похожего на Siri или Alexa.

Одновременно Facebook работает над созданием интерфейса "мозг-компьютер". По данным источников, компании уже удалось уменьшить прототип устройства до размеров гаджета, который можно нести в руке. До появления готового продукта разработчикам может потребоваться от 5 до 10 лет.

В краткосрочных планах компании – выпуск AR-очков, которым недавно прогнозировал высокий спрос глава Qualcomm.

Дата релиза, особенности работы и название новой операционной системы не сообщаются.

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