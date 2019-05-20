Финальный сезон сериала "Игра престолов" – главная драма этой весны. Но не только из-за накала страстей в сюжетной линии, но и из-за большого количества "ляпов" на съемочной площадке. Именно над одним из них, решили пошутить фанаты игры Skyrim.

"Ляп" на съемочной площадке сериала. Напомним, недавно в кадре финального варианта одной из серий "Игры престолов" остался стаканчик кофе из Starbucks. Ситуация приобрела такую огласку, что на нее не могли не обратить внимание моддеры Skyrim.

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Детали о новом моде. Модификация Mysterious Coffee Cup появилась на NexusMods еще 16 мая. Она добавляет тот самый кофейный стаканчик из "Старбакса", появившийся в четвертой серии, в определенные локации Skyrim, иногда в самые неожиданные.



Скриншот модификации Mysterious Coffee Cup

Те, кто хочет почувствовать себя шоураннером "Игры престолов" и постоянно делать вид, что в стаканчике кофе на просторах фэнтезийного мира нет ничего удивительного и неуместного, могут загрузить мод по ссылке.

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