Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 засветился на "живых" фото

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Xiaomi Mi Band 4 засветился на "живых" фото
Xiaomi Mi Band 4 засветился на "живых" фото / Фото из свободных источников

Недавно две версии фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 4 прошли сертификацию в Bluetooth SIG, а сейчас новинку заметили в базе данных тайваньского агентства NCC. На сайте организации появились первые реальные фотографии устройства в собранном и полностью разобранном виде.

Отличия. Как сообщает Droidshout, новое поколение популярного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band мало чем будет отличаться от предшественника. Главной особенностью новинки станет отсутствие углубления под сенсорную кнопку.

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Как видно из фото, на ее месте находится небольшая иконка. О размере экрана пока нет точной информации, но визуально он такой же, как у Mi Band 3. На обратной стороне по-прежнему находится датчик сердцебиения.

Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Mi Band 4 получит обновленный дизайн

На представленных фотографиях Xiaomi Mi Band 4 также показана зарядная станция, которая отличается от таковой в предыдущих поколениях. Судя по всему, трекер нужно будет класть в нее, а не засовывать. Не исключено, что это не окончательный вариант устройства.


Зарядное устройство Xiaomi Mi Band 4 также изменит свой облик

Другие особенности. Известно, что Mi Band 4 получит Bluetooth 5.0 Low Energy и будет доступен в двух версиях: с NFC (только для китайского рынка) и без этого модуля. О других отличия четвертого поколения пока ничего не известно.

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Теги: Фитнес-трекер Xiaomi Новости Техно Техно Гаджеты
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