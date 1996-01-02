Фото с "края Вселенной": New Horizons прислал снимок Ultima Thule

1 января 2019 года аппарат NASA New Horizons максимально приблизился к объекту Пояса Койпера 2014 MU69, который называют Ultima Thule (край Вселенной). Аппарат уже передал на Землю первые снимки объекта.

Об этом сказано на сайте Агентства.

Как видим на фото, Ultima Thule напоминает некую кеглю для боулинга.

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Это фото, как и серия других, было сделано на расстоянии 3,5 тысяч километров от его поверхности. Размеры Ultima Thule составляют 32 на 16 километров, объект состоит из двух частей, соединенных перемычкой. Вместе с тем, ученые не исключают возможности того, что объект состоит из двух небесных тел, которые вращаются вокруг друг друга.

Также удалось выяснить, что объект вращается как пропеллер, а ось вращения направлена почти на зонд.

New Horizons отправил снимок Ultima Thule

Что такое Ultima Thule?

Это самый отдаленный объект Солнечной системы, до которого когда-либо направлялась автоматическая станция. Астрономические наблюдения, проведенные в прошлом году, указывают на то, что Ultima Thule, вероятно, является обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров, или несколько астероидов по 20 километров в диаметре каждый.

Что такое New Horizons?

Это станция, которая была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, а в июле 2015 года прошел на расстоянии в 12,5 тысячах километров от Плутона.

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