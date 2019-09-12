Где лучше всего начинать карьеру IT-шника в Украине: рейтинг городов

Сейчас IT-индустрия переживает свои лучшие времена и стремительно развивается. В Украине большинство офисов и специалистов сосредоточены в крупных городах, а востребованность специалистов в этой области на очень высоком уровне.

Сайт Work.ua опубликовал список городов, в которых выпускникам вузов и просто энтузиастам в сфере IT лучше всего начинать карьеру.

Читайте также: Какие изменения ждут IT-бизнес в Украине

Киев

Естественно, что на первом месте в рейтинге лучших городов для начинающих IT-шников – Киев. Но так произошло не только потому, что это столица, но и в результате анализа конкретных показателей, касающихся образования и перспектив трудоустройства юных программеров в этом городе.

Образование. Этим летом украинский портал DOU составил рейтинги лучших школ по результатам ВНО-2019. В рамках этого проекта были названы десять лучших школ, где дают базовые знания по точным наукам. Семь учебных заведений из этой десятки расположены в Киеве.

В 2018 году провели опрос среди выпускников вузов с IT-специальностей и специалистов HR о том, где лучше получать высшее образование в сфере информационных технологий.

На первое место попал Национальный университет "Киево-Могилянская академия", расположенный в Киеве. Киевский национальный университет имени Шевченко вошел в пятерку (четвертое место), а еще два – Киевский политехнический институт имени Сикорского и Национальный авиационный университет – в десятку лучших.

Зарплата. Средняя зарплата, которую киевские работодатели предлагают специалистам, равна 15 000 гривен.

Самая высокая зарплата в Java developer, до 140 000 гривен, а самая низкая – в учителя информатики, в среднем 7000 гривен.

Спрос на специалистов. На данный момент работодатели города пытаются закрыть 2558 IT-шных вакансий.

Харьков

Этот мегаполис оказался на втором месте топа, поскольку его отличает сочетание таких важных факторов, как возможность получить хорошее техническое образование, достойная оплата труда и достаточное количество предложений по трудоустройству.

Читайте также: День тестировщика 2019: сколько зарабатывают и как попасть в эту сферу

Образование. В рейтинг лучших школ для технарей в 2019 году попал Харьковский физико-математический лицей № 27 – стал четвертым из десяти. А два харьковских вуза – Национальный экономический университет имени Коваля и Национальный университет радиоэлектроники – вместе с "Киево-Могилянкой" составили тройку лидеров среди лучших вузов для будущих IT-шников.

Зарплата. Средняя зарплата, которую предлагают IT-специалисту в Харькове, – 12 000 гривен.

Самой высокооплачиваемой оказалась должность программист PHP, до 80 000 гривен, а самой низко оплачиваемой – контентщика, в среднем 8000 гривен.

Спрос на специалистов. На момент создания этой статьи харьковские работодатели находились в поиске 619 IT-шников.

Львов

Третий по перспективности для отрасли Information Technology украинский город – это Львов. Во Львове очень серьезно настроены развивать IT и даже строят IT-парк. Это будет пространство для работы, образования, развития инноваций. Под львовский IT-парк выделили 10 гектаров земли, где на деньги иностранных инвесторов построят 6 офисных зданий и гостиницу на 200 номеров. Это обеспечит работой 14 тысяч украинцев.



IT-шник во Львове в среднем зарабатывает 13 500 гривен

Образование. Среди лучших школ для будущих айтишников – Львовский физико-математический лицей-интернат (на пятом месте). Среди лучших вузов – Львовский политехнический университет, а сравнительно недалеко от "города Льва" расположен Черновицкий национальный университет имени Юрия, который закрывает пятерку the-best-of-the-best по результатам опросов 2018 года.

Зарплата. Средняя зарплата львовских IT-шников составляет 13500 гривен.

Самые высокие зарплаты у программистов PHP – до 54 000 гривен, а самые низкие у администраторов сайтов – в среднем 9 000 гривен.

Спрос на специалистов. Сейчас работодатели открыли 385 вакансий в категории "IT, компьютеры, интернет" во Львове.

Днепр

В Днепре информационные технологии также активно развиваются: в этом мегаполисе расположены офисы не менее 170 IT-компаний.

Читайте также: Кабмин ищет IT-шников: обнародовали перечень вакансий

Образование. Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля попал в десятку лучших, исходя из результатов ВНО-2019 школ для будущих IT-шников. Семь государственных университетов Днепра выпускают специалистов в направлениях, связанных с IT. Самый популярный у технарей – Днепропетровский национальный университет имени Гончара.

Зарплата. В Днепре специалистам из сферы Information Technology обещают среднюю зарплату в 12 000 гривен.

Больше всего денег предлагают Full stack developer, до 85 000 гривен, а меньше всего – верстальщику, в среднем 8 000 гривен.

Спрос на специалистов. По потребности в специалистах Днепр не уступает Львову и даже немного его перегоняет. Сейчас в Днепре ищут 511 IT-специалистов.

Одесса

Одессу по праву называют украинской кузницей стартапов, где размещены штаб-квартиры более 20 крупных IT-компаний и ежегодно проводится семь масштабных конференций.

Образование. К сожалению, в созданный DOU рейтинг лучших для воспитания будущих IT-шников учебных заведений не попала ни одна одесская школа. Что касается вузов – в Одессе технари могут закончить Одесский национальный политехнический университет, пользующийся уважением в сфере IT.

Зарплата. Работодатели "жемчужины у моря" предлагают своим айтишникам среднюю зарплату в 12 500 гривен.

На разных должностях уровень зарплаты колеблется от 105 000 гривен в Back end разработчиков до 9 000 в администратора сайта (в среднем).

Спрос на специалистов. На данный момент одесские IT-компании ищут 402 специалистов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно