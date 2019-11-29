Геймер потратил на персонажа 1,4 миллиона долларов, а друг продал его за бесценок

Китайский геймер потратил на своего персонажа из онлайн игры Justice Online более миллиона долларов, а его друг случайно продал аватара всего за 552 доллара. Все закончилось в суде.

С чего все началось

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По словам Лу (владелец персонажа), он играл очень редко, при этом успел вложить в своего персонажа 8-10 миллионов юаней (1,4 миллиона долларов), и, чтобы герой развивался дальше, а не оставался без дела, он передал его своему другу Ли.

Однако Ли решил не возвращать персонажа его владельцу просто так, а продать за 388 тысяч юаней (55 тысяч долларов) вместо того, чтобы просто вернуть доступ к герою. Лу отказался платить, тогда его друг продал персонажа другому игроку.

Правда, когда Ли вводил цену во время операции продажи, вместо 388 тысяч он выставил сумму 3888 юаней (около 550 долларов). Конечно, игрок, без лишних вопросов быстренько купил ценного и редкого персонажа и исчез.

Закончилось все в суде

Известно, что в Китае права цифровой собственности защищаются едва ли не больше всего в мире. Это касается и компьютерных игр и далеко не в последнюю очередь, ведь их популярность в стране сумасшедшая.



Суд применил видеосвязь для привлечения всех сторон дела / Sichuan High Court

Поэтому первый владелец персонажа Лу обратился в суд. К рассмотрению также привлекли компанию NetEase – разработчика и издателя Justice Online. По решению суда компания разработчик аннулировала соглашение и вернула персонажа предыдущему владельцу.

В то же время суд обязал истца выплатить 90 тысяч юаней (около 13 тысяч долларов) моральной компенсации игроку, который купил героя у его друга (после этой истории вряд ли) Ли за 550 долларов – поскольку тот не нарушил никаких правил, когда покупал персонажа.

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