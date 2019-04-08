Глобальное обновление Windows 10: каких изменений ждать пользователям

Компания Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10 May в 2019 году, в котором изменятся правила установки апдейтов.

Обновление позволит пользователям Windows 10 контролировать, как они получают апдейты системы, пишет The Verge. Компания Microsoft планирует запустить майское обновление Windows 10 2019 года на следующей неделе для тестировщиков, а для других пользователей оно станет доступно в конце мая.

Читайте также: Утилита DirectX 12 появится на Windows 7

Новое обновление – следующая основная версия Windows 10 под кодовым названием 19H1, и это относительно легкое обновление с точки зрения функций. Тем не менее, обновление за май 2019 года позволяет вам выбирать, когда устанавливать последнюю основную версию.

Пользователи Windows 10 смогут просто оставаться на существующей версии и продолжать получать ежемесячные обновления безопасности, избегая последних обновлений функций.



Пользователи Windows смогут оставаться на предыдущей версии и не получать надоедливых обновлений

Увеличение комфорта для пользователей

Microsoft также позволяет пользователям Windows 10 Home и Pro прекращать ежемесячные обновления сроком до 35 дней и вводит интеллектуальные часы активной работы, чтобы ОС могла определять, когда вы все ещё используете компьютер, чтобы обновления не раздражали вас.

Читайте также: Обновление Windows 10 снижает производительность в играх: детали

Обновления Windows были особой проблемой для пользователей Windows 10, и Microsoft явно прислушивается и предлагает гораздо больше возможностей для выбора. Как и раньше, будут появляться запросы, чтобы подтолкнуть людей к получению последнего обновления функции, но теперь система не будет обновляться немедленно. Такая функция даст время на сохранение важных данных.

Microsoft также решает некоторые проблемы с качеством обновлений Windows 10, которые мы наблюдали в течение 2018-го года. Производитель программного обеспечения был вынужден отложить обновление в апреле 2018-го года из-за проблем с Blue Screen of Death (BSOD).

На этот раз Microsoft использует более осторожный подход: обновление поступит к тестировщикам Release Preview на следующей неделе, а к обычным пользователям – в конце мая.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно