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Google выпустила большое обновление браузера Chrome: новые функции

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Обновление Google Chrome 20 мая 2020: новые функции браузера
Обновление в браузере Google Chrome / unsplash.com

Компания Google выпустила крупное обновление фирменного браузера Google Chrome. Новая версия Chrome 83 принесет пользователям много интересных изменений.

Как передает The NextWeb, также в новой версии Google добавила 38 исправлений безопасности. Важно, что минимум 4 уязвимости относили к очень опасным. Кстати. эксперты, которые обнаружили уязвимости, получили щедрую финансовую помощь от Google.

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Что нового

  • Обновление коснулось функции, которая полезна для тех пользователей, которые любят открывать много вкладок. Новая услуга позволяет группировать вкладки, давать группам названия и обозначать их разными цветами. Правда, она станет доступной не для всех пользователей сразу, производитель будет добавлять ее постепенно.
  • Еще одно обновление – интерфейс для настроек безопасности и конфиденциальности. В частности, изменили дизайн настроек по работе с файлами cookie, настроек сайтов, очистки всех данных.

Обновление в версии Chrome 83: видео

  • Кроме того, с обновлением появится добавленный значок-пазл в верхней части окна. Там пользователь получает информацию о том, какие расширения могут получать и изменять информацию на конкретном сайте.
  • Также Chrome 83 станет первой версией браузера, которая блокирует файлы cookie в режиме “инкогнито”. Кстати, пользователи могут настроить эту функцию для конкретных сайтов.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Google Chrome Google Новости Техно Техно Интернет
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