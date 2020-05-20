Google выпустила большое обновление браузера Chrome: новые функции

Компания Google выпустила крупное обновление фирменного браузера Google Chrome. Новая версия Chrome 83 принесет пользователям много интересных изменений.

Как передает The NextWeb, также в новой версии Google добавила 38 исправлений безопасности. Важно, что минимум 4 уязвимости относили к очень опасным. Кстати. эксперты, которые обнаружили уязвимости, получили щедрую финансовую помощь от Google.

К теме Автономность смартфонов и ноутбуков вырастет благодаря новой функции Google Chrome: как ее включить

Что нового

Обновление коснулось функции, которая полезна для тех пользователей, которые любят открывать много вкладок. Новая услуга позволяет группировать вкладки , давать группам названия и обозначать их разными цветами. Правда, она станет доступной не для всех пользователей сразу, производитель будет добавлять ее постепенно.

, давать группам названия и обозначать их разными цветами. Правда, она станет доступной не для всех пользователей сразу, производитель будет добавлять ее постепенно. Еще одно обновление – интерфейс для настроек безопасности и конфиденциальности. В частности, изменили дизайн настроек по работе с файлами cookie, настроек сайтов, очистки всех данных.

Обновление в версии Chrome 83: видео

Кроме того, с обновлением появится добавленный значок-пазл в верхней части окна. Там пользователь получает информацию о том, какие расширения могут получать и изменять информацию на конкретном сайте.

Также Chrome 83 станет первой версией браузера, которая блокирует файлы cookie в режиме “инкогнито”. Кстати, пользователи могут настроить эту функцию для конкретных сайтов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно