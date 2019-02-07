Google Assistant теперь может переводить разговоры людей

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Google Assistant
Google Assistant / Фото из открытых источников

Эта функция была добавлена вместе с другими усовершенствованиями программного обеспечения, которые были объявлены на CES 2019, но теперь реализуются в более широких масштабах. Ее можно инициировать с помощью специальной голосовой команды.

Портал TechCrunch сообщил, что Google еще не анонсировал официальный запуск этой функции, но на сайте компании уже появилась информация о ней.

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Для начала работы, нужно только сказать команду "Google, будь моим переводчиком испанского" или "Google, помоги мне поговорить на итальянском".

Также портал Gadgets 360 сообщил, что Google Assistant теперь может переводить разговоры людей.

Режим переводчика ассистента Google уже доступен на нескольких гаджетах, включая Google Home,
– говорится в сообщении.

При этом саму команду надо говорить на английском, французском, немецком, японском или испанском.

Когда программа будет полностью запущена, она сможет переводить "с и на" такие языки, как чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, мандаринский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, испанский, шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский.

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Теги: Google Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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