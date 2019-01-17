Google очистит Play Market: приложения исчезнут

47 Читати новину українською
Google очистит Play Market: приложения исчезнут
Google очистит Play Market: приложения исчезнут / androidinsider.ru

В конце 2017 года Google объявила о намерении прекратить поддерживать устаревшие 32-битные приложения для Android, а теперь компания поделилась новыми подробностями и точными сроками этого перехода. Правда, процесс вероятно затянется, поскольку поисковый гигант довольно лояльно относится к разработчикам и владельцам устройств.

Об этом сообщает Gadgets 360.

С 1 августа этого года Google будет требовать от разработчиков, чтобы все новые Android-приложения и обновления существующих были 64-битными.

Читайте также: Google Chrome запустит собственную программу для блокировки рекламы

Вероятно, это будет приурочено к выходу Android 10 Q. По словам представителей компании, такие программы обеспечивают заметно лучшую производительность при запуске на устройствах с 64-битными процессорами, чем 32-битные.

Стратегія покращення від Google
Стратегия улучшения от Google

Важно, что даже после августа некоторые разработчики смогут и дальше предоставлять обновления 32-битных приложений через Google Play. В список исключений попали игры, созданные на базе Unity 5.6 или более поздней версии этого движка. Никто не торопит и разработчиков приложений для платформ Wear OS и Android TV, которые не поддерживают 64-битный код. Еще одним исключением стали приложения для Android Pie или более новой версии.

Окончательный переход на 64 бита состоится в августе 2021 года, после чего Google больше не будет отображать 32-разрядные приложения в Google Play на устройствах с 64-битными процессорами. При этом Google Play продолжит поддерживать и отображать 32-битные приложения на устройствах с 32-разрядной архитектурой.

Читайте также: В браузере Google Chrome обнаружили уязвимость, которая выводит из строя компьютеры

Теги: Техно Google Интернет Android Google Play
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
16 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 105
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
15 января 20:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 511
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
14 января 21:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
5024
Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию
13 января 20:02 Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию
581
Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
12 января 12:54 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 1564
Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
10 января 15:03 Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
1014
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук