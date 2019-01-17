Google очистит Play Market: приложения исчезнут

В конце 2017 года Google объявила о намерении прекратить поддерживать устаревшие 32-битные приложения для Android, а теперь компания поделилась новыми подробностями и точными сроками этого перехода. Правда, процесс вероятно затянется, поскольку поисковый гигант довольно лояльно относится к разработчикам и владельцам устройств.

Об этом сообщает Gadgets 360.

С 1 августа этого года Google будет требовать от разработчиков, чтобы все новые Android-приложения и обновления существующих были 64-битными.

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Вероятно, это будет приурочено к выходу Android 10 Q. По словам представителей компании, такие программы обеспечивают заметно лучшую производительность при запуске на устройствах с 64-битными процессорами, чем 32-битные.



Стратегия улучшения от Google

Важно, что даже после августа некоторые разработчики смогут и дальше предоставлять обновления 32-битных приложений через Google Play. В список исключений попали игры, созданные на базе Unity 5.6 или более поздней версии этого движка. Никто не торопит и разработчиков приложений для платформ Wear OS и Android TV, которые не поддерживают 64-битный код. Еще одним исключением стали приложения для Android Pie или более новой версии.

Окончательный переход на 64 бита состоится в августе 2021 года, после чего Google больше не будет отображать 32-разрядные приложения в Google Play на устройствах с 64-битными процессорами. При этом Google Play продолжит поддерживать и отображать 32-битные приложения на устройствах с 32-разрядной архитектурой.

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