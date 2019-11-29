Google осуществила мечту многих пользователей

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Google Photos / Скриншот

Компания Google добавила в свой сервис Google Фото новую функцию, о которой давно просили пользователи. Речь идет о возможности отмечать людей на фото вручную.

Функция исчезла из сервиса Google после того, как тот отделился от социальной сети Google+ в 2015 году, и вот теперь эту возможность вернули. Первыми это заметили в Androidpolice.

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Когда это работает

И хотя функцию вернули, все же есть одно ограничение. Нельзя просто так взять фото и начать отмечать на нем своих друзей и родственников.

Сначала алгоритм сервиса должен определить, что на фотографии есть лицо или домашний любимец. После этого можно будет отметить их вручную.


Google Photos довольно хорошо распознает лица на фото / androidpolice

И хотя алгоритм google очень хорошо определяет людей на ваших фото, иногда программа не может распознать лицо. Например, если человек не смотрел прямо в камеру. Теперь пользователи могут внести правки в теги или добавить новые.

Как вручную обозначить человека

Нужно просто открыть Google Photos, найти изображение с людьми или домашними животными, провести пальцем вверх или коснуться кнопки "многоточие" в верхнем правом углу. Здесь отображается обновленная панель EXIF ​​с разделом Люди, аватарами распознанных лиц и пиктограммой «ручка».

Если вы не видите этой пиктограммы, возможно, что эта функция еще не обновилась на вашем гаджете.

Если вы не видите заголовка "Люди", следовательно Google не обнаружил лицо на этом конкретном фото.

Новая функция стала частью последнего обновления Google Photos. Сейчас она доступна не всем пользователям, развертывание происходит постепенно.

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Автор: Михаил Года
Теги: Гаджеты Новости Техно Техно Приложения Google
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