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Google раскрыла данные о рекламной выручке YouTube

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Google раскрыла данные о рекламной выручке YouTube / unsplash.com

Холдинг Alphabet, в который входит Google, обнародовал данные о доходах за четвертый квартал 2019 финансового года, а также за весь 2019 год в целом. Таким образом Google впервые раскрыла рекламную выручку видеохостинга YouTube.

Как передает engadget.com сервис YouTube принес компании 4,72 миллиарда долларов за квартал и 15,15 миллиардов долларов за весь 2019 год. Это на 36% больше, чем в 2018.

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Кстати, это впервые за 14 лет, когда корпорация обнародовала выручку YouTube.

Сравнение

Для сравнения, общая выручка Google от рекламы по итогам квартала составила 37,934 миллиардов долларов (рост на 16,7%), а за весь 2019 год – 134,811 миллиардов долларов (рост на 15,8%). Таким образом, на YouTube приходится примерно 10% всей выручки Google от рекламы.

Если сравнивать с другими сервисами конкурентов, то YouTube заработал примерно в пять раз меньше, чем соцсеть Facebook. При этом прибыль сервиса Google более шести раз превосходит прибыли стримингового сервиса прохождения игр Twitch, который принадлежит Amazon.

Что касается подписок Premium и Music Premium, то информации об их прибыли нет. В отчете сказано, что подписками пользуются более 20 миллионов человек.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Google YouTube IT-бизнес
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