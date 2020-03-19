Hisense выпустила уникальный 85-дюймовый телевизор с двумя экранами
Китайская компания Hisense выпустила первый в мире двухэкранный телевизор 8K Pro TV. Его диагональ составляет 85 дюймов. Это телевизор премиум-класса, как можно догадаться из названия, его разрешение – 8K.
Дисплей стал одной из самых ярких функций новинки. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц. Телевизор получил технологию управления подсветкой с высокой плотностью разделения, передает gizmochina.com.
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Также Hisense 8K Pro TV работает на базе искусственного интеллекта, обеспечивает "яркие впечатления от просмотра" с помощью различных программных и аппаратных оптимизаций".
Характеристики
Телевизор оснащен 113 независимыми микросхемами управления подсветкой, которые помогают управлять всеми 1694 перегородками подсветки.
Кроме того, новинка получила еще один экран с диагональю 28 дюймов. На нем отображается дополнительная информация, а также есть поддержка голосового управления.
Технология искусственного интеллекта, Hisense TV помогает построить модель сцены в реальном времени. Более того, телевизор может компенсировать детали, которых не было в оригинальной записи.
Цена
Новый телевизор стоит 79 999 юаней – это примерно 11 392 доллара или 307 800 гривен.
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