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Hisense выпустила уникальный 85-дюймовый телевизор с двумя экранами

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Китайская компания Hisense выпустила первый в мире двухэкранный телевизор 8K Pro TV. Его диагональ составляет 85 дюймов. Это телевизор премиум-класса, как можно догадаться из названия, его разрешение – 8K.

Дисплей стал одной из самых ярких функций новинки. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц. Телевизор получил технологию управления подсветкой с высокой плотностью разделения, передает gizmochina.com.

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Также Hisense 8K Pro TV работает на базе искусственного интеллекта, обеспечивает "яркие впечатления от просмотра" с помощью различных программных и аппаратных оптимизаций".

Характеристики

Телевизор оснащен 113 независимыми микросхемами управления подсветкой, которые помогают управлять всеми 1694 перегородками подсветки.

Кроме того, новинка получила еще один экран с диагональю 28 дюймов. На нем отображается дополнительная информация, а также есть поддержка голосового управления.

Технология искусственного интеллекта, Hisense TV помогает построить модель сцены в реальном времени. Более того, телевизор может компенсировать детали, которых не было в оригинальной записи.

Цена

Новый телевизор стоит 79 999 юаней – это примерно 11 392 доллара или 307 800 гривен.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Бытовая техника
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