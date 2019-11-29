Honor готовит 5G смартфон с максимально низкой ценой

Президент Honor Чжао Мин ранее заявлял, что новый смартфон компании V30 является одним из самых недорогих 5G-устройств на рынке. И все же обойдется он не дешево. Поэтому производитель не планирует останавливаться и собирается выпустить еще более доступный гаджет, способный работать в сетях пятого поколения.

Динамика цен на Honor V30 варьируется от 425 до 635 долларов, что не мало. Сейчас это единственные смартфоны в ассортименте компании, которые поддерживают работу в 5G-сетях, сообщает Mydrivers.

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Когда появятся дешевые 5G смартфоны

Уже в следующем году Honor планирует представить сразу две линейки более доступных моделей. По заявлению главы компании, стоимость новых смартфонов составит 210 долларов (5 043 гривны) и 140 долларов (3 362 гривны). Таким образом, бренд собирается значительно расширить ассортимент доступных 5G-устройств, способствуя росту темпов продаж.



Honor V30 / gsmarena

5G флагманы компании

Свои топовые новинки Honor V30 и V30 Pro компания Huawei представила на конференции в Китае. Оба смартфона получили дисплеи с диагональю 6,57 дюйма с разрешением FHD + и вырезом под двойную селфи-камеру.

Цена

Honor V30 будет доступен с 6/8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти по цене от 3299 юаней, что равняется 370 долларам (8 886 гривен). Цена старшей Pro-версии с 8 ГБ оперативной памяти начинается от 3899 юаней, а это уже 550 долларов (13 209 гривен).

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