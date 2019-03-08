Кто такая Лиза Су: биография женщины, которая руководит корпорацией AMD

Компания AMD занимает видное место среди производителей графических процессоров и ежеквартально увеличивает свои прибыли. Однако мало кто знает, что за успехами чипмейкера стоит женщина – президент и главный исполнительный директор Лиза Су.

Техно 24 подготовил для вас биографию женщины, которая управляет одной из крупнейших компаний-производителей графических процессоров.

Детство и юность Лизы Су

Лиза Су родилась в ноябре 1969 года (к сожалению, точная дата рождения женщины не известна, или же она ее скрывает) в городке Тайнань (Тайвань). Когда девочке исполнилось всего три года, ее семья эмигрировала в США. Отец Лизы Су – бывший статистик, а мать работала бухгалтером, а потом стала предпринимателем.

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С самого детства Лизу Су поощряли заниматься математикой. Сначала она получила знания по этой науке от отца, а уже потом мама рассказывала девочке о том, как построить свой бизнес. С детства Лиза увлекалась инженерным делом, поскольку "она проявляла большое любопытство к тому, как вещи работают". В 10 лет она стала разбирать и ремонтировать брату машинки с пультом управления и получила свой первый компьютер в старшей школе (Apple II).



Лиза Су на презентации AMD

Лиза Су училась в Bronx High School of Science в Нью-Йорке и получила диплом в 1986 году. Кроме того, она получила степень бакалавра, магистра и доктора по электротехнике в Массачусетском технологическом университете.

Карьера Лизы Су

В феврале 1995 года Лиза Су начала работу в IBM, занявшись исследованиями в области физики приборов. Там она проработала 13 лет на различных руководящих должностях, связанных с проектированием и ведением бизнеса, включая должность вице-президента в Центре научных исследований полупроводников, который ставил стратегическое направление развития кремниевых технологий компании IBM, создавал альянсы по совместной разработке товаров и занимался научными исследованиями полупроводников.



Лиза Су возглавляет AMD с 2014 года

Лиза Су стала известной работой над технологиями производства кремния на изоляторе и более эффективных полупроводниковых чипов, будучи вице-президентом Semiconductor Research and Development Center в IBM.

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После этого она 5 лет работала старшим вице-президентом и генеральным менеджером по сетевым и мультимедийным системам в компании Freescale Semiconductor.

В январе 2012 года Лиза Су присоединилась к управленческой команде AMD. Сначала она находилась на должности старшего вице-президента глобальных бизнес подразделений AMD, а затем – главного операционного директора. В ее обязанности входило поддержание полного цикла деятельности компании AMD по созданию продуктов и решений. Кроме того, она занимала должность директора по производству и отвечала за интеграцию структурных подразделений компании AMD, отдела продаж, отдела глобальных операций и отдела по вопросам инфраструктуры в единую структуру, ориентированную на рынок и ответственную за все аспекты стратегии, связанной с производством и реализацией готовой продукции.



Лиза Су в молодые годы

А уже в октябре 2014 года ей предложили возглавить компанию AMD. Сейчас она занимает должность президента и исполнительного директора корпорации AMD.

Родственные связи Лизы Су и директора компании NVIDIA – Хуана Женьсюня

В начале июня китайские СМИ поделились интересной информацией относительно родственных связей руководителей ведущих компаний в индустрии видеопроцессоров. Оказалось, что Лиза Су – дальняя родственница Хуана Женьсюня, руководителя корпорации NVIDIA.



Глава компании NVIDIA Хуан Женьсюнь

По словам журналистов, дедушка Лизы Су – родной брат матери Женьсюня. Однако руководители компаний никак не комментируют такие заявления журналистов.

Скорее всего, в Тайване о родственных связях Лизы Су и Хуана Женьсюня знали давно. Еще в 2014 году, сразу после назначения Лизы Су на пост главного исполнительного директора AMD, об этом заговорило тайваньское издание CW.

Забавное интервью Лизы Су – смотрите видео

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