Huawei готовит уникальный смарт-телевизор с поддержкой 5G

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Huawei готовит уникальный смарт-телевизор
Huawei готовит уникальный смарт-телевизор / hechos.com.co

Компания Huawei активно работает над созданием своего собственного умного телевизора. По свежим утечкам, новинка получит дисплей с разрешением 8K (это в 16 раз четче качество, чем при Full HD).

Как пишет Asia Nikkei, новая модель будет оснащена поддержкой технологии 5G. Ее реализуют с помощью фирменного модема Balong 5000. Именно такой модем установлен в смартфоне Huawei Mate 20 X 5G, а также в гибком смартфоне Mate X.

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Какие еще фишки будут. Как утверждают источники, телевизор будет неким центром управления "умного" дома. Благодаря высокоскоростному интернету 5G, к нему смогут подключаться другие устройства.

Когда презентуют. Официальной даты пока нет. По слухам, новинку должны представить уже в этом году. Относительно цены, информации пока не предоставляют. Для сравнения, телевизоры с разрешением 8K, но без 5G, стоят от 5 до 120 тысяч долларов.

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Теги: Техно Новости Техно Huawei Бытовая техника
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