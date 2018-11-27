Huawei Nova 4: в сети опубликовали характеристики абсолютно безрамочного смартфона

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин опубликовал качественный рендер смартфона Huawei Nova 4, который готовят к выпуску. По предварительным данным, новинка получит инновационный дизайн и флагманский процессор.

Соответствующее фото инсайдер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

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На изображении видна главная внешняя особенность смартфона – дисплей с точечным вырезом под фронтальную камеру.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Nova 4 будет стоить 400 долларов (около), что заметно меньше других смартфонов с таким процессором. Huawei Nova 4 базируется на топовом процессоре Kirin 980, как у смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Huawei Nova 4 With Hole Screen Camera (concept) pic.twitter.com/MBJh675fQD — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 26 листопада 2018 р.

Кроме того, новинка оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей, который займет около 90% передней панели. Смартфон получит основную двойную камеру и двойную селфи-камеру с разрешением 26 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Huawei Nova 4 также будет иметь аккумулятор на 4100 миллиампер часов. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Еще одной особенностью Huawei Nova 4 станет возможность работы в сотовых сетях пятого поколения. По крайней мере, одна из версий будет с поддержкой 5G.

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