Huawei представила 5G флагмани Honor V30: характеристики та ціни

Свои топовые новинки Honor V30 и V30 Pro компания Huawei представила на конференции в Китае. Оба смартфона получили дисплеи с диагональю 6,57 дюйма с разрешением FHD + и вырезом под двойную селфи камеру.

Сейчас флагманы выходят только для китайского рынка. Относительно появления смартфонов на мировом рынке, в компании пока не сказали ничего, сообщает The Verge.

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В чем же разница

Honor V30 получил топовый процессор Kirin 990 с отдельным 5G-модемом Balong 5000. Тогда, как V30 Pro оборудовали таким себе "все в одном" чипом Kirin 990 5G, который обеспечивает быструю передачу данных и поддержку режимов работы SA и NSA (подключение до современных скоростных сетей).



Смартфоны оборудованы топовыми чипами с 5G модулями / gsmarena

Обе модели получили тройной основной фотомодуль Matrix Camera, однако сенсоры несколько отличаются. Honor V30 имеет основной датчик на 40 Мп, широкоугольник на 8 Мп и телеобъектив тоже на 8 Мп. В V30 Pro вместо широкоугольника используется особая 12-Мп камера для съемки видео.



Сканер отпечатков пальцев переместился в боковую кнопку включения / gsmarena

Относительно селфи возможностей, то здесь смартфоны получили вмонтированные в экран двойные датчики на 32 и 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев у новинок предусмотрен сбоку внутри физической кнопки выключения.

К слову, 25 ноября компания Huawei представила планшет MatePad Pro, ближайшим конкурентом которого предполагается очевидно iPad Pro от Apple.

Батарея

Флагман Honor V30 получил батарейку на 4 100 мА/ч, а V30 Pro-на 4 200 мА / ч. Оба поддерживают скоростную проводную зарядку мощностью 40 Вт, и беспроводную на 27 Вт.

Флагманы имеют возможности проводной и беспроводной скоростной зарядки / gsmarena

Цена

Honor V30 будет доступен с 6/8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти по цене от 3 299 юаней, что равняется 370 долларам. Цена старшей Pro-версии с 8 ГБ оперативной памяти начинается от 3 899 юаней, а это уже 550 долларов.

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