Huawei представила тонкие и легкие ноутбуки MateBook 13: характеристики и цена

Huawei в рамках выставки MWC 2019 представила линейку ультрабуков MateBook 13. Все модели линейки получили тонкий корпус, производительную начинку и дисплей с тонкими рамками.

Дисплей и дизайн. Как сообщает 4PDA, Huawei MateBook получил 13-дюймовый дисплей с разрешением WHQD (2560 x 1440 пикселей), цветовым охватом 100% sRGB и яркостью 350 нит. Эран новинки занимает 88% площади передней панели. Версия с сенсорным дисплеем дополнительно прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass. Толщина корпуса в сложенном состоянии – 14,9 миллиметра, а вес – 1,28 килограмма.

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Основные характеристики. Под "капотом" лэптопа, в зависимости от конфигурации, установлен 4-ядерный процессор Intel Core i5-8265U с частотой до 3,9 ГГц или Core i7-8565U (до 4,6 ГГц). За графические возможности устройства отвечает встроенная видеокарта Intel UHD 620 или дискретная NVIDIA GeForce MX150. Объем оперативной памяти LPDDR3 с частотой 2133 МГц составляет 8 ГБ, SSD-накопителя с интерфейсом PCI-Express – 256 или 512 ГБ.

Huawei MateBook 13 получил тонкие рамки вокруг дисплея

На корпусе Huawei MateBook 13 разместились два разъема USB Type-C и комбинированный 3,5-миллиметровый аудиоджек для наушников с микрофоном. Дополнительно предусмотрено фирменный аксессуар MateDock 2 для подключения внешнего монитора по HDMI или VGA.

Мультимедийные возможности представлены встроенными стереодинамиками, двумя микрофонами, поддержкой технологии Dolby Atmos и воспроизведением 4K-видео.

Huawei MateBook 13 – тонкий и легкий ноутбук

В список беспроводных интерфейсов Huawei MateBook 13 входят модули Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Клавиатура с ходом клавиш 1,3 мм оснащена подсветкой. Также ультрабук оснащен NFC-модулем для быстрой синхронизации со смартфоном – достаточно коснуться гаджетом корпуса лэптопа, чтобы передать последнее фото, видео или выделенный текст из буфера обмена.

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За безопасность данных и разблокировку ноутбуков отвечает сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Аккумулятор обеспечивает до 10,3 часов воспроизведения видео. Поддержка функции быстрой зарядки позволяет за 15 минут увеличить автономность устройства на 2,5 часа.

Huawei MateBook 13 имеет встроенный сканер отпечатков пальцев

Дата выхода и цена. Huawei MateBook 13 в Европе поступит в продажу уже 26 февраля. Стоимость новинки стартует с отметки 999 евро (около 30 600 гривен), а модель в топовой комплектации обойдется в 1399 евро (около 42 800 гривен).

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