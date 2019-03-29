Huawei выпустила чехол, обеспечивающий беспроводную зарядку

Недавно компания Huawei выпустила новые флагманские смартфоны и P30 P30 Pro. Если последний поддерживает технологию беспроводной зарядки, то младшая версия P30 не может похвастаться таким умением. Именно для этого компания выпустила специальный чехол Huawei P30 Wireless Charging Case.

Как сообщает Gizmochina, новинка оснащена специальной катушкой для передачи электрического заряда без проводов и поддерживает зарядку, мощностью до 10 Вт. Также чехол получил сертификат безопасности TÜV Rheinland и сертификат соответствия стандарту Qi.

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Чехол также имеет магнит, позволяющий прикрепить смартфон к автомобильному держателю.

Цена. Стоимость новинки пока не разглашают. Известно только, что чехол будет доступен в двух цветах: оранжевом и бирюзово-зеленом.

Huawei P30 does not have wireless charging integrated... but for... a so far unknown amount... you can buy this official Wireless Charging Case for the P30 and add it: https://t.co/9eM9XomKWl pic.twitter.com/YDL2IchtUc — Roland Quandt (@rquandt) 27 березня 2019 р.

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