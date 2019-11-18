Hubble передал фото галактики, которая очень похожа на нашу – невероятный снимок

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Фото галактики NGC 772 / Instagram/NASA

Hubble, космический зонд NASA, передал на Землю невероятный снимок галактики, очень напоминающий Млечный Путь. Галактика на кадрах тоже имеет спиральную форму.

Она имеет название NGC 772. Однако, как передает NASA, эта сфотографированная галактика имеет "своеобразную" спиральную форму. У нее несколько странные размер, форма и состав.

Интересно: Зонд передал данные из-за пределов Солнечной системы

"Однако это не меняет того факта, насколько красива эта галактика", – говорится в сообщении.

Как видим на снимке, яркие пятнышки из сияющего центра галактики вплетаются в темную материю космической пыли. ⁣

Что известно о NGC 772?
Эту галактику обнаружили в 1785 году. Открывателем этого объекта стал Фридрих Вильгельм Гершель. Она размещена в созвездии Овна за 100 миллионов световых лет от нашей галактики Млечный путь.

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Теги: Новости Техно Техно Космос NASA Hubble
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