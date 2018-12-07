Игра CS: GO получила приятные изменения: детали

Компания Valve решила изменить игру Counter-Strike: Global Offensive. Шутер получил не только новую модель распространения, но и режим "Королевской битвы", и теперь сможет создать достойную конкуренцию PUBG и Fortnite.

Об этом сообщает 4PDA.

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Danger Zone – это интерпретация популярной "Королевской битвы". Правила предельно просты: одна карта, 16-18 игроков (либо в одиночку, либо в команде по 2-3 бойца), куча оружия и невероятно стремительная развязка – по словам Valve, на матч будет идти примерно 10 минут.

Режим доступен с последним обновлением, однако это не единственное изменение. Отныне игра стала бесплатной: шутер перешел на free-to-play модель. Те, кто уже давно купил боевик, получат особые награды.

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Это специальный Loyalty Badge, демонстрирующий вашу давнюю любовь к CS: GO, и статус Prime. Подробнее о режиме Danger Zone можно почитать на официальном сайте, но сама Valve призывает не медлить и поскорее броситься в бой.

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