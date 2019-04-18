Игра GTA VI станет эксклюзивом PlayStation 5

Компания Sony только недавно объявила о выпуске PlayStation следующего поколения, однако слухи об играх, которые выйдут на консоли, уже начали распространяться по сети. В частности, некоторые журналисты убеждены, что долгожданная Grand Theft Auto VI выйдет на PS5, более того она может стать эксклюзивом новой приставки.

Как сообщает Сomicbook, Sony заплатила Take-Two Interactive значительную сумму, чтобы Grand Theft Auto VI в течение месяца после релиза была эксклюзивом еще не представленной PlayStation 5.

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Вероятный сюжет. По данным инсайдера, события шестой номерной части развернутся в Майами и Нью-Йорке, а премьеры игры можно ожидать уже в 2020 году, хотя сама Sony пока не назвала точной даты старта продаж PS5.

Другие версии. Новые слухи противоречат прошлогодним догадкам. В 2018 году появилась информация, что GTA VI создается под кодовым названием Project Americas. Rockstar якобы намерена забросить геймеров в Вайс-Сити, срисованного ссолнечного Майами, и новый город где-то в Южной Америке.

Учитывая медленные темпы разработки, журналисты предположили, что раньше 2022 года новинка не окажется на полках геймеров. Впрочем, нужно понимать, что оба слуха никак не подтверждены, и относиться к ним следует с долей скепсиса.

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