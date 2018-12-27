Игра Metro: Exodus от украинских разработчиков получила дату выхода

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Metro: Exodus – сюжет, дата выхода, трейлер игры
Metro: Exodus – сюжет, дата выхода, трейлер игры / Фото из открытых источников

Миллионы поклонников постапокалиптических игр с нетерпением ожидают релиза Metro: Exodus. Новый проект уже успели окрестить одной из самых ожидаемых игр 2019 года и он наконец получил дату выхода.

Об этом сообщает Geekon.

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Над шутером работала украинская студия 4A Games, которая в свое время представила не менее известную игру S.T.A.L.K.E.R. Metro: Exodus станет третьей частью в серии постапокалиптических игр, и вероятно завершит трилогию невероятно успешных украинских игр о приключениях Артема со станции ВДНХ, а потому недавнее официальное объявление даты выхода игры стало настоящим успехом в социальных сетях и на форумах.

Metro: Exodus
Скриншот из игры Metro: Exodus

Третья часть игры Metro, по заявлению самого Дмитрия Глуховского, будет начинаться сюжетно ровно с того момента, где автор сам поставил точку в книжной трилогии концовкой романа "Метро 2035". В итоге 3 игры, вместе с тремя книгами формируют единую целостную картину мира в пяти частях (первая игра и первая книга были идентичны по сюжету), о чем также заявляют и разработчики проекта.

Metro: Exodus
Скриншот из игры Metro: Exodus

Игра Metro: Exodus, впервые в истории серии выведет игрока за пределы Постъядерной Москвы и ее метрополитена. По сюжету, Артему придется проехать через всю Россию, пережившей 20 лет дикого существования после ударов атомных бомб, попутно встречая различные открытые локации с местными персонажами, противостоящими племенами и мутантами, а также побочными квестами. Команда Артема (которым и руководит игрок в Metro Exodus), будет передвигаться по стране на бронированном поезде.

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Многие уже называют Metro: Exodus самой ожидаемой игрой 2019 среди всех других проектов, намеченных на следующий год. Чаще всего новую часть украинской серии шутеров сравнивают с серией Fallout, что оправдано сеттингом, открытым Постъядерным миром и механикой игры, которая имеет массу элементов RPG.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

К слову, официально купить игру Metro: Exodus на дисках и в цифровых магазинах можно будет уже с 15 февраля 2019 года.

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Теги: Техно 4A Games Игры
Источник: Техно
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