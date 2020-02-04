Илон Маск: Интерфейс Neuralink сможет заменять целые области головного мозга

Миллиардер Илон Маск анонсировал в своем Twitter "крутые" вещи, которые станут возможными с применением нейроинтерфейса, который разрабатывается в его компании Neuralink. Первое применение – в медицине, для восстановления подвижности парализованных пациентов.

Детали Илон пообещал объявить позже, но зато обозначил примерную дату очередной презентации: как и в 2019 году, большое мероприятие компании пройдет летом.

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В конце концов это Neuralink заменит целые, поврежденные в результате нападения или несчастного случая, участки мозга. Хотелось бы без лишних восторгов, однако потенциал полностью изменит восстановления мозга и моторных функций. И другого пути сделать это нет, я считаю,

– заявил Маск



Больше деталей об успехах Nueralink станет известно позже

Планы Neuralink

Как напоминает Inverse, первых пациентов-испытателей в Neuralink мы сможем увидеть достаточно скоро, особенно по меркам медицинских проектов. В июле 2019 года в компании пообещали начать испытания на людях в конце 2020 года. Тогда приоритетным направлением исследований назвали помощь пациентам с квадриплегией – параличом четырех конечностей вследствии повреждения верхнего отдела спинного мозга.

В серии твитов Маск объявил, что компании под силу придержаться этих терминов. Он также намекнул на большой потенциал робота-нейрохирурга. Автоматическое внедрения электродов – одно из трех ноу-хау технологии компании. Всего за час робот делает микроотверстия в черепе, вживляет электрод и заклеивает все назад.

Что такое Neuralink?Это нейротехнологична компания, основанная Илоном Маском в Сан-Франциско в 2016 году. Она занимается разработкой имплантата интерфейса мозг-машина.



К июлю 2019 года никто не знал чем именно занимается фирма и каковы результаты ее работы. Тогда штат компании составлял 90 человек, а начальное финансирование – 158 миллионов долларов, из которых 100 миллионов выделил лично Маск.

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